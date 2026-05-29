Panorama

Olympia-Votum an der Elbe: Zitterpartie vor dem wegweisenden Referendum

Droht Hamburg ein bitteres Olympia-Déjà-vu? Am Sonntag stimmen die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, ob sich die Nord-Metropole für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben darf. Der rot-grüne Senat kämpft vehement gegen ein Scheitern wie im Jahr 2015, als die Olympia-Träume am Bürgerwillen platzten.