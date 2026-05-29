Panorama

Olympia-Votum an der Elbe: Zitterpartie vor dem wegweisenden Referendum

Droht Hamburg ein bitteres Olympia-Déjà-vu? Am Sonntag stimmen die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, ob sich die Nord-Metropole für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben darf. Der rot-grüne Senat kämpft vehement gegen ein Scheitern wie im Jahr 2015, als die Olympia-Träume am Bürgerwillen platzten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.05.2026 14:14
Lesezeit: 3 min
Olympia-Votum an der Elbe: Zitterpartie vor dem wegweisenden Referendum
1,3 Millionen Hamburger stimmen ab: Darf sich die Hansestadt für Olympia bewerben? Warum das Ergebnis so offen ist und was 2015 als Warnung gilt (Foto: dpa). Foto: Markus Scholz

Im Folgenden:

  • Warum Hamburgs Olympia-Referendum 2025 an alte Niederlagen aus 2015 erinnert.
  • Welche Zustimmungsrate Bürgermeister Tschentscher für eine erfolgreiche DOSB-Bewerbung benötigt.
  • Wie Befürworter und Gegner der Hamburger Olympia-Kandidatur um die Gunst der Wähler kämpfen.

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