Wirtschaft

Vom öffentlichen in den privaten Sektor: Habeck wird Berater bei Investmentgesellschaft

Ex-Vizekanzler Habeck wechselt in die Privatwirtschaft: Ab August nimmt der frühere Wirtschaftsminister einen lukrativen Beraterjob bei der dänischen Investmentgesellschaft Urban Partners an. Zu den Miteigentümern gehört auch die Viessmann Generation Group, mit dem bekannten Wärmepumpen-Hersteller Viessmann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.07.2026 08:48
Lesezeit: 2 min
Vom öffentlichen in den privaten Sektor: Habeck wird Berater bei Investmentgesellschaft
Ex-Wirtschaftsminister wird Berater bei der dänischen Investmentgesellschaft Urban Partners, die sich auf die klimafreundliche Umgestaltung von Brachflächen zu Stadtvierteln konzentriert. (Foto: dpa) Foto: Thomas Banneyer

Im Folgenden:

  • Warum Habeck künftig den dänischen Investor Urban Partners berät. 
  • Warum die Eigentümerstruktur von Urban Partners für Irritationen sorgt.
  • Welche Projekte der dänische Immobilieninvestor vorantreiben will.

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