Wirtschaft

Vom öffentlichen in den privaten Sektor: Habeck wird Berater bei Investmentgesellschaft

Ex-Vizekanzler Habeck wechselt in die Privatwirtschaft: Ab August nimmt der frühere Wirtschaftsminister einen lukrativen Beraterjob bei der dänischen Investmentgesellschaft Urban Partners an. Zu den Miteigentümern gehört auch die Viessmann Generation Group, mit dem bekannten Wärmepumpen-Hersteller Viessmann.