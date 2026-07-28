Finanzen

KI-Aktien: Warum der Ausverkauf für Anleger zur großen Chance werden könnte

Billionen Dollar Börsenwert sind verschwunden, Technologiekonzerne stürzen ab und die Angst vor einer platzenden KI-Blase wächst. Doch Auftragsbücher, Chippreise und Cloudumsätze erzählen eine andere Geschichte: Nicht die Nachfrage bricht ein, sondern die Bewertungen werden neu sortiert. Für Anleger entscheidet sich jetzt, welche KI-Aktien nur von Erwartungen lebten und welche Unternehmen echte Engpässe kontrollieren.
Autor
avtor
Žiga Žibert
28.07.2026 12:28
Lesezeit: 13 min
KI-Aktien: Warum der Ausverkauf für Anleger zur großen Chance werden könnte
Nach dem Kurssturz bei Technologieaktien stellt sich wieder die alte Börsenfrage: Werden lediglich überzogene Erwartungen korrigiert oder steht der Durchbruch im Bereich der künstlichen Intelligenz tatsächlich bevor? (Foto: dpa | Patrick Pleul) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum der Ausverkauf bei KI-Aktien noch keinen Branchencrash bedeutet.
  • Welche Bilanzdaten gegen einen Einbruch der KI-Nachfrage sprechen.
  • Wie Anleger zwischen Bewertungskorrektur und platzender KI-Blase unterscheiden können.

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Žiga Žibert
Žiga Žibert ist Finanzdirektor des Unternehmens Četrta pot und ehemaliger Vermögensverwalter bei NLB Skladi; für die DWN schreibt er einen Gastbeitrag mit slowenischer Perspektive auf Geldanlage, Märkte und Investmenttrends.
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