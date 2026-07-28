Finanzen

KI-Aktien: Warum der Ausverkauf für Anleger zur großen Chance werden könnte

Billionen Dollar Börsenwert sind verschwunden, Technologiekonzerne stürzen ab und die Angst vor einer platzenden KI-Blase wächst. Doch Auftragsbücher, Chippreise und Cloudumsätze erzählen eine andere Geschichte: Nicht die Nachfrage bricht ein, sondern die Bewertungen werden neu sortiert. Für Anleger entscheidet sich jetzt, welche KI-Aktien nur von Erwartungen lebten und welche Unternehmen echte Engpässe kontrollieren.