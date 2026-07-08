Energiewende: EnBW-Chef fordert Korrektur bei Windkraft-Ausbauzielen

EnBW-Chef Stamatelopoulos fordert plötzlich weniger Ausbau der Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee. (Foto: dpa)

EnBW-Chef Stamatelopoulos fordert plötzlich weniger Ausbau der Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

Energiewende: EnBW-Chef fordert Korrektur bei Windkraft-AusbauzielenDie Energie Baden-Württemberg (EnBW) fordert die Bundesregierung auf, ihre Ausbauziele für die Windkraft in Nord- und Ostsee zu...

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