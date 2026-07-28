Technologie

RWE baut Mega-Speicher im Tagebau Hambach

RWE verwandelt den Tagebau Hambach zunehmend in einen Standort für erneuerbare Energien. Ein neuer Großbatteriespeicher soll künftig Schwankungen im Stromnetz binnen Sekundenbruchteilen ausgleichen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.07.2026 13:44
Lesezeit: 1 min
RWE baut Mega-Speicher im Tagebau Hambach
RWE erweitert seine Batteriespeicher in Deutschland: Im Tagebau Hambach entsteht eine Anlage mit 236 Megawatt Leistung und 470 Megawattstunden. (Foto: dpa) Foto: Henning Kaiser

Im Folgenden:

  • Warum RWE im Tagebau Hambach einen weiteren Großbatteriespeicher baut.
  • Wie die neue Anlage das Stromnetz stabilisieren soll.
  • Welche Leistung der Batteriespeicher künftig erreichen wird.

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