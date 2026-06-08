Finanzen

ETF und Aktien handeln mithilfe künstlicher Intelligenz? Wo Chancen und Risiken liegen

Tatsächlich nutzen heute viele Privatpersonen KI-Chatbots auch als Hilfe beim Investieren. Deshalb haben wir untersucht, worin der wahre Wert solcher Tools liegt. Wo liegen beim ETF-Kauf und beim Aktienhandel die größten Einschränkungen und Fallstricke? In diesem Artikel erfahren Sie auch, wie Anleger am besten mit der Erforschung der Welt der ETFs und Aktien mithilfe künstlicher Intelligenz beginnen.