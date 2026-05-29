Wirtschaft

Gegen den Kurs der Regierung: Mehrheit der Beschäftigten will weniger arbeiten

Breitseite gegen die schwarz-roten Wirtschaftsreformen: Eine neue DGB-Umfrage zeigt, dass sich 53 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland kürzere Arbeitszeiten wünschen. Bei Vätern sind es sogar 63 Prozent. Die Gewerkschaft untermauert damit ihr striktes „Nein“ zu den Regierungsplänen für mehr Flexibilisierung.