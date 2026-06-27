Finanzen

EZB warnt: Märkte unterschätzen Krieg, Schulden und Zinsrisiken

Der jüngste Finanzstabilitätsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) ist mehr als eine routinemäßige Risikobeschreibung. Er zeigt, wie groß der Abstand zwischen der Gelassenheit an den Märkten und der tatsächlichen Risikolage geworden ist. Krieg, Schulden und schwaches Wachstum verschärfen das Umfeld, doch viele Anleger setzen weiter darauf, dass sich die Lage beruhigt. Genau diese Ruhe macht die Märkte verwundbar.
Autor
avtor
Anika Völger
27.06.2026 07:21
Lesezeit: 3 min
EZB warnt: Märkte unterschätzen Krieg, Schulden und Zinsrisiken
Ein alter Kran steht vor der Zentrale der EZB (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • EZB-Warnung: Märkte setzen auf Entspannung – trotz Krieg, Schulden und hoher Bewertungen.
  • Hormus-Risiko: Hoffnungssignale drücken Ölpreise, doch die Lage bleibt fragil.
  • Notenbank-Reflex: Warum die EZB im Ernstfall weniger Spielraum hat als früher.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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