Politik

Brexit-Bilanz nach einem Jahrzehnt: Was vom großen Versprechen geblieben ist

Der Brexit sollte Großbritannien mehr Kontrolle, Wohlstand und politische Freiheit bringen. Ein Jahrzehnt später prägen jedoch Streit, wirtschaftliche Unsicherheiten und gesellschaftliche Spannungen das Bild. Wie fällt die Bilanz einer der folgenreichsten Entscheidungen der jüngeren europäischen Geschichte aus?