Politik

Brexit-Bilanz nach einem Jahrzehnt: Was vom großen Versprechen geblieben ist

Der Brexit sollte Großbritannien mehr Kontrolle, Wohlstand und politische Freiheit bringen. Ein Jahrzehnt später prägen jedoch Streit, wirtschaftliche Unsicherheiten und gesellschaftliche Spannungen das Bild. Wie fällt die Bilanz einer der folgenreichsten Entscheidungen der jüngeren europäischen Geschichte aus?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.06.2026 08:37
Lesezeit: 4 min
Brexit-Bilanz nach einem Jahrzehnt: Was vom großen Versprechen geblieben ist
Zehn Jahre nach dem Brexit fällt die Bilanz gemischt aus. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Weshalb leidet der Handel mit der EU bis heute?
  • Warum wünschen sich viele Briten die EU zurück?
  • Was wurde aus den großen Brexit-Versprechen?

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