Finanzen

Reisekostenabrechnung: Unternehmen sparen am Hotel – und übersehen den eigentlichen Kostenblock

Viele Unternehmen sparen sichtbar bei Geschäftsreisen – und verlieren Geld an unsichtbarer Stelle. Denn der eigentliche Kostenblock entsteht oft erst nach der Rückkehr. Eine Studie von Lanes & Planes mit F.A.Z. Business Media research legt offen, warum.
Autor
Iana Roth
27.06.2026 12:19
Aktualisiert: 18.06.2030 15:27
Lesezeit: 6 min
Reisekostenabrechnung: Unternehmen sparen am Hotel – und übersehen den eigentlichen Kostenblock
Nicht Flug und Hotel allein treiben die Kosten von Geschäftsreisen. Oft wird erst die Abrechnung im Unternehmen zum teuren Prozess. (Bildquelle: KI-generiert)

Im Folgenden:

  • Warum Geschäftsreisen viele Unternehmen weit mehr kosten als Flug und Hotel zusammen.
  • Wie manuelle Reisekostenabrechnungen pro Vorgang rund 40 Euro interne Personalkosten verursachen.
  • Welche sechs Fragen CFOs jetzt zur eigenen Abrechnungsstruktur stellen müssen.

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Iana Roth

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Iana Roth ist Redakteurin bei den DWN und schreibt über Steuern, Recht und HR-Themen. Zuvor war sie als Personalsachbearbeiterin tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Autorin für einen russischen Verlag, der Fachliteratur vor allem für Buchhalter und Juristen produziert.

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