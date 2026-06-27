Wirtschaft

CISPA: Finanzieren deutsche Steuerzahler Chinas Cyberwissen?

Ein deutsches Vorzeigezentrum für Cyber-Sicherheit gerät unter Druck. Die Handelsblatt-Recherche zu China-Kontakten am CISPA trifft einen wunden Punkt der Forschungspolitik. Deutschland will technologisch souverän bleiben, doch gerade offene Wissenschaft kann zum Einfallstor für strategisches Wissen werden.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
27.06.2026 13:47
Lesezeit: 7 min
CISPA: Finanzieren deutsche Steuerzahler Chinas Cyberwissen?
Die CISPA-Recherche wirft harte Fragen auf. Finanziert Deutschland Cyberwissen, das China nutzen könnte? (Foto: dpa) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum CISPA für deutsche Steuerzahler jetzt zur Sicherheitsfrage wird.
  • Wie China-Kontakte sensible Forschung in Saarbrücken politisch belasten.
  • Welche Risiken Cyber-Sicherheit und KI-Forschung für Deutschland schaffen.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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