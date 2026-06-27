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Zeekr 7X im Test: Würden Sie für diesen Chinesen Ihr deutsches Auto opfern?

Der Zeekr 7X Privilege AWD ist kein höflicher Hinweis aus China, sondern eine Kampfansage an BMW, Mercedes, Porsche und Audi. Für 64.000 Euro bietet der elektrische Luxus-SUV Technik, Leistung und Ausstattung, bei denen deutsche Premiumhersteller nervös werden müssen.