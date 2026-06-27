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Zeekr 7X im Test: Würden Sie für diesen Chinesen Ihr deutsches Auto opfern?

Der Zeekr 7X Privilege AWD ist kein höflicher Hinweis aus China, sondern eine Kampfansage an BMW, Mercedes, Porsche und Audi. Für 64.000 Euro bietet der elektrische Luxus-SUV Technik, Leistung und Ausstattung, bei denen deutsche Premiumhersteller nervös werden müssen.
Autor
Marko Čopi
27.06.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Zeekr 7X im Test: Würden Sie für diesen Chinesen Ihr deutsches Auto opfern?
Zeekr 7X Privilege AWD könnte eine Kampfansage an das deutsche Premium-Segment bei Autos sein. (Foto: Marko Čopi)

Im Folgenden:

  • Warum der Zeekr 7X für 64.000 Euro die deutschen Premiumhersteller unter Druck setzt.
  • Wie der chinesische Elektro-SUV dank moderner 800-Volt-Architektur extrem kurze Ladezeiten erreicht.
  • Welche luxuriöse Serienausstattung das Modell im Gegensatz zur Konkurrenz ohne Aufpreis bietet.

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