Politik

Schluss mit Freiwilligkeit: Pistorius plant verpflichtende Übungen für Reservisten

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Schlagkraft der Bundeswehr durch eine deutliche Reform der Reserve erhöhen. Am Rande einer Kanada-Reise bestätigte der Minister, dass sein Ressort an einem Gesetzentwurf arbeitet, der Reservisten künftig auch in Friedenszeiten zu militärischen Übungen verpflichtet. Wer sich für den Wehrdienst entscheide, müsse wissen, dass danach eine dauerhafte Dienstpflicht folge.