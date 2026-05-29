Politik

Machtwort aus der Regierungszentrale: Kanzleramt bügelt Merz-Debatte ab

Das Kanzleramt versucht, die aufkommenden Spekulationen über die Zukunft von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Keim zu ersticken. Angesichts wichtiger Reformwochen betonte Regierungssprecher Stefan Kornelius, dass Nebendebatten irrelevant seien. Die Bundesregierung konzentriere sich stattdessen voll auf die Sacharbeit.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.05.2026 15:20
Lesezeit: 2 min
Machtwort aus der Regierungszentrale: Kanzleramt bügelt Merz-Debatte ab
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wartet auf den Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt (Foto: dpa). Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum das Kanzleramt die parteiinterne Debatte über Friedrich Merz aktiv unterdrückt.
  • Welche Reformthemen beim geplanten Gipfeltreffen am 10. Juni im Mittelpunkt stehen.
  • Weshalb CDU-Politiker trotz schlechter Umfragewerte geschlossen hinter Merz stehen.

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