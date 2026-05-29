Politik

Weichenstellung für Reformen: Geheimgipfel im Kanzleramt gestartet

Im Kanzleramt haben Spitzen von Regierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften erste Gespräche über die geplanten Reformen aufgenommen. Laut Regierungssprecher Stefan Kornelius herrschte eine konstruktive Stimmung. Das Treffen dient als Vorlauf für den großen Gipfel am 10. Juni.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.05.2026 13:47
Lesezeit: 1 min
Weichenstellung für Reformen: Geheimgipfel im Kanzleramt gestartet
Im Kanzleramt starteten Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften vertrauliche Vorgespräche. Am 10. Juni folgt der große Reform-Gipfel zu Steuern, Rente und Arbeitsmarkt (Foto: dpa). Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum strikte Vertraulichkeit über den Kanzleramts-Gipfel vereinbart wurde.
  • Welche Reformthemen beim großen Spitzengespräch auf der Agenda stehen.
  • Wie das geplante Reformpaket aus Steuer-, Arbeitsmarkt- und Rentenreform bis Juli geschnürt werden soll.

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