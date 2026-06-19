Wirtschaft

Chinesische Elektroautos greifen Deutschlands Autoelite an

Wer Chinas Autobauer noch für Nachahmer hält, unterschätzt den eigentlichen Umbruch der Branche. Chinesische Elektroautos setzen längst nicht mehr nur über Preise Druck auf westliche Hersteller, sondern über Software, KI und digitale Dienste. Für Deutschlands Autoindustrie wird damit eine unbequeme Frage zentral: Reicht Ingenieurskunst noch aus, wenn das Auto der Zukunft vor allem ein Computer auf Rädern ist?