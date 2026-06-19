Preis Sevnica: 60 Tonnen Stahl für die Elektrifizierung Europas

Große Stahlgehäuse dieser Art sind vielleicht nicht hübsch anzusehen, aber ohne sie ginge es mit der Energiewende nicht weit. (Foto: Mateja Bertoncelj/Finance.si)

Große Stahlgehäuse dieser Art sind vielleicht nicht hübsch anzusehen, aber ohne sie ginge es mit der Energiewende nicht weit. (Foto: Mateja Bertoncelj/Finance.si) Foto: Mateja Bertoncelj

60 Tonnen Stahl für Europas Stromnetze

In Sevnica, Slowenien entstehen Produkte, die die meisten Menschen nie sehen. Ohne sie käme der europäische grüne Übergang jedoch nicht weit. Große geschweißte Stahlgehäuse für Energietransformatoren sind keine attraktive Technologie, aber Teil der industriellen Realität der Dekarbonisierung. Mehr Strom bedeutet mehr Netze, mehr Transformatoren und mehr spezialisierte Zulieferer.

Einer davon ist Preis Sevnica, Teil der österreichischen Familiengruppe Preis Group. Das Unternehmen markiert in diesem Jahr 30 Jahre Produktion unter dem Namen Preis. In dieser Zeit entwickelte es sich von einem lokalen Produktionsbetrieb zu einem der wichtigeren europäischen Zulieferer von Gehäusen für große Energietransformatoren, sogenannte LPT. Zu den Kunden gehören Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Grid Deutschland und SMIT Niederlande. Bei den anspruchsvollsten Gehäusen zählt das Unternehmen aus Sevnica zu den begehrtesten Lieferanten.

Preis Sevnica: Wenn das Gehäuse mehr ist als eine Metallhülle

„In den vergangenen Jahren verzeichnen wir ein stetiges Wachstum des Stromverbrauchs als Folge der beschleunigten Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und digitalen Technologien“, sagt die technische Direktorin Polona Teržan. Das erfordert den Ausbau, die Erneuerung und die Erweiterung der Netze und damit leistungsfähigere und zuverlässigere Transformatoren.

Deren Gehäuse ist dabei nicht nur eine Metallhülle, sondern ein Bauteil, das mechanische Stabilität, Öldichtheit und langfristige Betriebssicherheit gewährleistet, so das Portal Casnik Finance.

In der Praxis bedeutet das eine Produktion, die weit entfernt ist von serieller Routine. Jedes Gehäuse entsteht nach den Anforderungen eines einzelnen Kunden, oft als Einzelstück eines bestimmten Designs. Es misst mehrere Meter in Länge, Breite und Höhe, das Durchschnittsgewicht liegt bei etwa 60 Tonnen. Bei den anspruchsvollsten Ausführungen muss es besondere Transportbedingungen aushalten, Schallschutz ermöglichen oder sehr strenge technische und sicherheitliche Spezifikationen erfüllen.

Wissen statt niedriger Kosten

Generaldirektor Zvonko Vranić sagt, der Wendepunkt sei 1996 gekommen, als das österreichische Familienunternehmen Jaegersberger den Betrieb am Standort Sevnica kaufte und in die Preis-Gruppe eingliederte. „Damals begann die Geschichte der Herstellung von Gehäusen für führende europäische Transformatorenhersteller in vollem Umfang“, sagt Vranić.

Die Position bei den größten Kunden kam nicht über Nacht, sondern durch Investitionen, Lernen, den Ausbau technologischer Fähigkeiten und die Gewinnung von Fachkräften.

Nach der ersten größeren Investitionswelle, der Finanzkrise und neuem Wachstum richtete sich die Strategie des Unternehmens immer klarer auf große Energietransformatoren aus. In Sevnica wurde die Fabrik erweitert. Das Unternehmen begann, Gehäuse bis zu einem Gewicht von 80 Tonnen herzustellen, erhöhte die Montagehöhe von sechs auf zwölf Meter und verlagerte die Produktion für Transformatoren mittlerer Größe nach Bosnien.

Vranić betont jedoch, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Preis Sevnica nicht auf niedrigen Kosten beruht. Speziell die slowenische Kostenstruktur ist bei einer solchen Produktion kein Vorteil, sondern eine Begrenzung, die durch Wissen, Zuverlässigkeit und Qualität ausgeglichen werden muss. „Wir haben den besten Service für die Herstellung der anspruchsvollsten Gehäuse für Energietransformatoren aufgebaut und bauen ihn weiter aus“, sagt Vranić.

Da es weitgehend um Handarbeit mit Maschinen und Ausrüstung geht, sind die Beschäftigten entscheidend. In der Projektarbeit kann jedes Glied Erfolg oder Misserfolg bedeuten. Weiterlesen Viega: Wie ein Sauerländer Mittelständler den Weltmarkt für Pressverbindungstechnik dominiert

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Preis Sevnica schafft Wachstum mit höherer Wertschöpfung

Deshalb betont das Unternehmen neben Kapazitäten auch Arbeitsbedingungen, Digitalisierung, Sicherheit, Ausbildung und Kultur. In den vergangenen zehn Jahren hat es die Produktionsmengen verdoppelt. Nun tritt es in einen neuen Investitionszyklus ein, der seine Stellung in der europäischen Lieferkette weiter stärken soll. Dieser Schritt zeigt sich bereits in den Zahlen.

Preis Sevnica erzielte 2025 Umsätze von 46,5 Millionen Euro, 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Nettogewinn stieg um 55 Prozent auf 5,1 Millionen Euro. Am Standort arbeiten heute 420 Menschen, davon 370 Beschäftigte. Die Direktorin für Finanzen, Rechnungswesen und allgemeine Dienste, Metka Arih, betont, dass das Wachstum nicht nur mengengetrieben ist. „Produktion und Verkauf der anspruchsvollsten Energietransformatoren mit höherer Wertschöpfung führten 2025 zu 5,1 Millionen Euro Nettogewinn“, sagt sie.

Auch der Start ins Jahr 2026 bleibt ermutigend. „Das Geschäft in den ersten vier Monaten 2026 zeigt, dass wir trotz Investitionen, Bauarbeiten und Störungen in der laufenden Produktion mindestens zehn Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr erreichen könnten.“ Das Unternehmen wächst also nicht vor allem, indem es mehr einfache Produkte herstellt. Es bewegt sich zu anspruchsvolleren Projekten, bei denen Wissen, Zuverlässigkeit und Umsetzungskompetenz besser bezahlt werden. Foto: Mateja Bertoncelj "Der Schlüssel ist, Investitionen in Raum, Ausrüstung und Menschen schnell vor der Konkurrenz zu tätigen", Zvonko Vranić, Geschäftsführer Preis Sevnica. (Foto: Mateja Bertoncelj/Finance.si)

Der Wettlauf läuft auch gegen die Zeit

Preis Sevnica investiert 25 bis 30 Millionen Euro in die Erweiterung der Fabrik. Ziel ist es, die Kapazitäten in den kommenden Jahren nahezu zu verdoppeln. Von 5.100 Tonnen Gesamtgewicht an Transformatorgehäusen im Jahr 2025 soll der Wert bis 2030 auf 8.000 Tonnen steigen.

Die Investition erfolgt in drei Phasen, mit neuen Produktionshallen, modernerer Ausrüstung sowie mehr Automatisierung und Robotisierung dort, wo dies bei einer solchen Produktion möglich ist.

Die Investition ist jedoch nicht nur eine Antwort auf steigende Aufträge. Sie ist auch ein Wettlauf mit der Konkurrenz. Vranić warnt, dass auch Wettbewerber aus Polen, der Slowakei, Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina ihre Kapazitäten ausbauen. Auf einem solchen Markt ist Zeit wichtig. Wer Kapazitäten früher aufbaut, kann auf dem Höhepunkt der Investitionswelle mehr Aufträge übernehmen. Wer in administrativen Verzögerungen hängen bleibt, kann Kunden verlieren.

In Sevnica hat man das bereits erlebt. Der Bau der ersten neuen Hallen begann verspätet, da Genehmigungsverfahren fast eineinhalb Jahre dauerten. Vranić betont deshalb, dass der Staat bei strategischen Industrieinvestitionen schneller handeln müsse. „Entscheidend ist, dass sie schnell umgesetzt werden, vor der Konkurrenz“, sagt er über Investitionen in Fläche, Ausrüstung und Menschen.

Anspruchsvollere Kunden, anspruchsvollere Produktion

Auch die Anforderungen der Kunden werden strenger. Es reicht nicht mehr, ein großes Metallprodukt herzustellen. Erwartet werden anspruchsvollere Projekte, höhere Qualität, kürzere Lieferzeiten, fortschrittlicher Korrosionsschutz, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeitsstandards. „Die Anforderungen der Kunden in der Industrie für Energietransformatoren haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft und sind ganzheitlicher geworden“, sagt Polona Teržan. Von Zulieferern werde auch aktive Zusammenarbeit, fachliche Unterstützung und gemeinsame Lösungsentwicklung erwartet.

In den neuen Hallen geht es deshalb nicht nur um mehr Quadratmeter. Vranić beschreibt die Investition als breiteren Wandel der Arbeitsweise. Beschäftigte, die Material direkt bearbeiten, sollen Ausrüstung erhalten, mit der sie sicherer und mit weniger körperlicher Belastung arbeiten. Produktionsflüsse sollen geordneter und übersichtlicher werden. Das Unternehmen plant außerdem die Erfassung, Verknüpfung und Analyse von Daten über Arbeitsabläufe an manuellen und automatisierten Arbeitsplätzen. Das ist sein Weg in die Digitalisierung der Produktion.

„Damit steht den Führungskräften mehr Energie und Zeit zur Verfügung, um sich aktiv und engagiert mit Verbesserungen jener Prozesse zu beschäftigen, für die sie verantwortlich sind“, sagt Vranić. Das hält er auch für die Zeit entscheidend, in der der heutige Nachfrageüberhang abnimmt und die Konkurrenz stärker wird. Stromnetze werden derzeit wegen Dekarbonisierung, Elektrifizierung, erneuerbarer Energien und Industriepolitik ausgebaut. Doch Industriezyklen verändern sich. Deshalb investiert Preis Sevnica auch in die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens nach Ende der aktuellen Konjunktur. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Widerstandsfähigkeit beginnt bei Menschen

Die Widerstandsfähigkeit hängt nicht nur von neuen Hallen, Maschinen und Digitalisierung ab. Für eine solche Produktion braucht es Menschen, und Fachkräfte sind eine der größten Begrenzungen. Preis Sevnica benötigt Schlosser, Schweißer, Lackierer und andere technische Profile. Das Interesse junger Menschen an diesen Berufen ist nach Erfahrung des Unternehmens zu gering.

Deshalb stellt Preis Sevnica immer häufiger Menschen aus anderen Berufen ein und bildet sie selbst für die Produktion aus.

Die Leiterin der Personalabteilung, Mojca Zakošek, sagt, das Unternehmen habe ein eigenes Training Center beziehungsweise eine Lernwerkstatt aufgebaut. „Dieses Zentrum ist nicht nur zum Lernen gedacht. Es funktioniert auch als eine Art Entwicklungs- und Testlabor, in dem wir Verbesserungen bei Ausrüstung, Prozessen, Arbeitsorganisation und Führung erproben“, erklärt sie.

Wenn sich Lösungen bewähren, werden sie in andere Produktionsabteilungen übertragen. So lernen nicht nur Einzelne, sondern die gesamte Organisation.

Die Personalgeschichte von Preis Sevnica ist deshalb breiter als die gewöhnliche Suche nach Arbeitskräften. Das Unternehmen will Menschen aus der lokalen Umgebung gewinnen. Zugleich sind Beschäftigte aus Staaten des ehemaligen Jugoslawien ein wichtiger Teil des Teams.

Zakošek betont: „Wir bauen systematisch unsere Arbeitgebermarke Preis Sevnica auf. Wir wollen, dass uns das Umfeld kennenlernt und sieht, dass wir hochwertige und langfristig stabile Arbeitsplätze bieten.“ Die Unternehmenskultur beschreibt sie sehr konkret: „In Preis Sevnica verstehen wir Kultur sehr einfach. Es ist die Art, wie wir jeden Tag arbeiten, kommunizieren, zusammenarbeiten und führen.“ Das Unternehmen entwickelte Workshops, visuelle Zusammenfassungen, sogenannte One-Pager, Comics zur Darstellung richtigen Verhaltens in der Praxis und eine Gruppe von Kulturbotschaftern, überwiegend aus der Produktion.

In einem Industrieunternehmen, in dem von außen zuerst Kräne, Stahl, Schweißer, Lackiererei und Hallen auffallen, ist für die Wettbewerbsfähigkeit ebenso wichtig, wie Menschen zusammenarbeiten, wie eine Schicht geführt wird, wie schnell ein Fehler beseitigt wird und ob Arbeitsstandards verständlich sind. Weiterlesen Eternal.ag: Kölner Start-up automatisiert die Tomatenernte

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Aus Sevnica in europäische Lieferketten

Vom Staat erwartet das Unternehmen vor allem eine bessere Verbindung von Schule und Wirtschaft, mehr praktische Erfahrungen für junge Menschen, stärkere Werbung für technische Berufe und schnellere Verfahren zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte. Ohne das werde industrielles Wachstum den Marktbedürfnissen immer schwerer folgen können. Preis Sevnica ist damit ein Beispiel für ein Unternehmen an der Schnittstelle von grünem Übergang, Reindustrialisierung, Fachkräftemangel, bürokratischen Verzögerungen und dem Wettbewerb um einen Platz in europäischen Lieferketten.

Das Produkt ist schwer, langsam herzustellen und technologisch anspruchsvoll. Der Markt, der es antreibt, ist jedoch hochmodern: die Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und digitaler Infrastruktur. „Mit der Entwicklung eigenen Wissens und der Spezialisierung auf die anspruchsvollsten Kessel, wie Transformatorgehäuse in der Branche genannt werden, haben wir wichtige Referenzen bei den größten und anspruchsvollsten Kunden auf dem europäischen Markt gewonnen“, sagt Vranić.

In diesem Satz steckt ein großer Teil der Unternehmensgeschichte: aus Sevnica in europäische Lieferketten, aus einer lokalen Werkstatt zu einem Lieferanten anspruchsvollster Projekte, aus der Produktion von Stahlkonstruktionen in eine Industrie, die direkt vom energetischen Wandel gespeist wird.