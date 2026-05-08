Unternehmensporträt

Spleenlab: Wie ein Thüringer Startup seine Drohnensoftware in die Ukraine brachte

Garage in Ostthüringen, vier Millionen Euro Landesförderung, Software im Kriegsgebiet: Spleenlab hat in sieben Jahren den Aufstieg vom geförderten Thüringer Startup zum Übernahmeziel des europäischen Drohnen-Champions Quantum Systems geschafft.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
08.05.2026 16:45
Lesezeit: 4 min
Spleenlab: Wie ein Thüringer Startup seine Drohnensoftware in die Ukraine brachte
Wie Spleenlab aus einer Garage in Ostthüringen mit KI-Drohnensoftware zum Übernahmeziel von Quantum Systems wurde – und was das für die Region bedeutet (Foto: Spleenlab).

Im Folgenden:

  • Wie zwei Thüringer Gründer eine KI-Software für autonome Drohnen entwickelten
  • Warum Spleenlabs VISIONAIRY-Software auch ohne GPS funktioniert
  • Was die Übernahme durch Quantum Systems für Thüringen bedeutet
  • Warum die Rüstungsbranche Thüringens Industrie nicht retten kann

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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