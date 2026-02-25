Wirtschaft

Expansion in den militärischen Schiffbau: Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall treibt seine Expansion im europäischen Verteidigungsmarkt voran und erweitert sein industrielles Profil deutlich. Wird die strategische Neuausrichtung zum maritimen Systemanbieter zum nächsten Kurstreiber für die Rheinmetall-Aktie?