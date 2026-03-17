Politik

Nach Iran und Venezuela: Trump erhöht massiv den Druck auf Kuba

US-Präsident Donald Trump nimmt nach Teheran und Caracas nun offenbar das nächste Ziel in den Fokus: Kuba. Mit einer offen ausgesprochenen Drohung einer „Übernahme“ oder „Befreiung“ signalisiert das Weiße Haus ein Ende der diplomatischen Geduld. Während die Insel unter massiven Energieengpässen leidet, macht Washington deutlich, dass der Status quo in der Karibik für die USA nicht länger tragbar ist.