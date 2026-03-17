Wirtschaft

Brennende Tanker, blockierte Routen: Wie gelangt das Golf-Öl jetzt noch zum Kunden?

Die Schlagader der Weltwirtschaft ist fast zum Erliegen gekommen: Seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs wagen nur noch wenige Schiffe die Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Nach Angriffen auf Tanker und dem Exportstopp für katarisches Flüssiggas stellt sich die bange Frage: Welche Alternativen bleiben den Energie-Riesen am Golf überhaupt noch, um ihre Kunden weltweit zu beliefern? Ein Überblick über riskante Umwege und blockierte Pipelines.