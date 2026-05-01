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95 Jahre Empire State Building: Eine Ikone feiert Jubiläum

Seit Jahrzehnten prägt das Empire State Building die Skyline von New York. Millionen Besucher strömen jedes Jahr dorthin. Zum 95. Geburtstag lohnt ein genauer Blick auf Geschichte, Rekorde und neue Herausforderungen – kann der Klassiker weiterhin mithalten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.05.2026 09:33
Lesezeit: 4 min
95 Jahre Empire State Building: Eine Ikone feiert Jubiläum
Blick auf das Empire State Buildung: Berühmt durch einen großen Affen. (Foto: dpa) Foto: Christina Horsten

Im Folgenden:

  • Warum ist das Empire State Building bis heute weltberühmt?
  • Wie wurde der Wolkenkratzer in Rekordzeit gebaut?
  • Was verbindet King Kong mit dem Gebäude?

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