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DWN-Wochenrückblick KW 18: Die wichtigsten Analysen der Woche

Im DWN Wochenrückblick KW 18 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen. Dafür haben wir die relevantesten Themen in unserem Podcast in einen klaren Zusammenhang gebracht.
Autor
avtor
Julia Jurrmann
01.05.2026 10:15
Lesezeit: 5 min
DWN-Wochenrückblick KW 18: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 18 2026. (Illustration: DWN)

Die globale Lage spitzt sich weiter zu und wirkt sich zunehmend auf Wirtschaft und Gesellschaft aus. Steigende Energiepreise, politische Spannungen in den USA und wachsende Unsicherheiten in internationalen Bündnissen prägen das Umfeld, in dem Unternehmen und Märkte derzeit agieren.

In unserer aktuellen Podcast-Folge analysieren wir diese Entwicklungen fundiert und sachlich. Wir beleuchten die geopolitischen Hintergründe, ordnen die wirtschaftlichen Konsequenzen für Europa ein und zeigen, welche Risiken und Perspektiven sich für die kommenden Monate abzeichnen.

Die Themen im Überblick

1 US-Minister fliegen reihenweise aus dem Amt

Angst breitet sich in Washington aus: Eine massive personelle Krise erschüttert die Trump-Regierung, in der reihenweise Minister und hochrangige Beamte entlassen werden. Diese politische Instabilität erhöht inmitten des Iran-Konflikts die Unsicherheit für internationale Märkte und Handelsbeziehungen spürbar.

2 Botschafter kritisiert Moskau

Russland bestellt deutschen Botschafter ein: Die diplomatischen Spannungen zwischen Berlin und Moskau verschärfen sich, nachdem sich ein deutscher Abgeordneter in Kiew mit einem tschetschenischen Separatistenführer getroffen hat. Der deutsche Botschafter wies russische Terrorvorwürfe entschieden zurück und verurteilte die politische Willkür Moskaus.

3 Warum die F126 die Deutsche Marine in der Milliardenfalle hält

Größte Fregatte der Welt: Das Milliardenprojekt der Deutschen Marine für die neuen F126-Fregatten steckt in einer schweren Krise, ist viel zu teuer und hinkt dem Zeitplan um vier Jahre hinterher. Nun soll der Rüstungskonzern Rheinmetall das Vorhaben retten, während die Bundeswehr parallel auf teure Brückenlösungen ausweichen muss.

4 Darum zerfällt Europas Strategie

Energiekrise in Europa: Als Reaktion auf die durch den Iran-Krieg ausgelösten Preissteigerungen setzen europäische Staaten auf uneinheitliche Milliardenhilfen und Subventionen. Diese kurzfristigen Maßnahmen ignorieren oft die Ratschläge des Internationalen Währungsfonds und könnten langfristig neue strukturelle Risiken für Europas Wirtschaft schaffen.

5 Energieanalyst Demostenes Flores im Interview

Europa wird beim Iran-Krieg den Preis zahlen: Der Konflikt im Nahen Osten ist laut Experten ein Schlüsselmoment für die globale Machtbalance, in dem es auch um die Vormachtstellung des US-Dollars geht. Da Europa massiv von Energieimporten abhängig ist, wird der Kontinent die wirtschaftlichen Kosten dieses Stellvertreterkrieges deutlich härter zu spüren bekommen als die USA.

6 USA gehen gegen die NATO vor

Pentagon prüft Suspendierung von NATO-Verbündeten: Die mangelnde militärische Unterstützung europäischer Partner im Iran-Krieg führt zu erheblicher Frustration in Washington, weshalb die USA Sanktionen wie den vorübergehenden Ausschluss Spaniens aus der NATO prüfen. Dies offenbart fundamentale Risse im Bündnis und schafft eine neue Unsicherheit für die europäische Sicherheitsarchitektur.

7 Brüssel folgt einem neuen Kompass

Draghi-Bericht setzt neue Maßstäbe: Ein einflussreicher EU-Bericht fordert drastische Maßnahmen zur Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, darunter die Abschaffung von nationalen Vetorechten und eine Lockerung der Fusionskontrollen. Kritiker warnen jedoch, dass vorschnelle Zentralisierung und unzureichend geprüfte Entscheidungen zu gefährlichen Fehlentwicklungen in Brüssel führen könnten.

Warum diese Woche entscheidend war

Die Ereignisse dieser Woche verschärfen bestehende geopolitische Verschiebungen. Der Konflikt mit dem Iran erhöht den Druck auf das westliche Bündnis und legt Differenzen offen.

Die USA sind innenpolitisch gebunden, fordern aber mehr Engagement von ihren Partnern. Europa trifft die Lage wirtschaftlich stärker, vor allem wegen der Abhängigkeit von Energieimporten. Damit steigt der Anpassungsdruck. Europa muss seine Energiepolitik, Verteidigungsfähigkeit und strategische Ausrichtung zügig neu ordnen.

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Julia Jurrmann
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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