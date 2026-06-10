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Toxische Chefs: Wie schlechte Führung Mitarbeiter vertreibt – und welche Lösung es gibt

Viele kündigen nicht wegen des Jobs, sondern wegen des Chefs: Toxische Führung ist ein zentraler Kündigungsgrund, zeigt eine aktuelle Analyse. Wie eine toxische Arbeitsatmosphäre Motivation, Bindung und Unternehmenserfolg gefährdet. Wie kommt das und was hilft dagegen?