Unternehmen

Toxische Chefs: Wie schlechte Führung Mitarbeiter vertreibt – und welche Lösung es gibt

Viele kündigen nicht wegen des Jobs, sondern wegen des Chefs: Toxische Führung ist ein zentraler Kündigungsgrund, zeigt eine aktuelle Analyse. Wie eine toxische Arbeitsatmosphäre Motivation, Bindung und Unternehmenserfolg gefährdet. Wie kommt das und was hilft dagegen?
Autor
Mirell Bellmann
10.06.2026 12:43
Lesezeit: 3 min
Toxische Chefs: Wie schlechte Führung Mitarbeiter vertreibt – und welche Lösung es gibt
„Menschen verlassen ihre Vorgesetzten, nicht das Unternehmen“: Toxische Führung ist einer der wichtigsten Gründe für Kündigungen und Jobwechsel in Europa. (Foto:ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Toxische Chefs: Warum jeder fünfte Europäer wegen dem Vorgesetzten kündigt.
  • Weshalb toxische Führungskräfte trotz Fehlverhalten oft befördert werden.
  • Welche Maßnahmen Unternehmen gegen schlechte Führung einsetzen können.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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