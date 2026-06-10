Spotify gegen Apple: Machtkampf um die Zukunft der App-Ökosysteme

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Oskar Nawalny verfasste unter anderem Beiträge für Business Insider, Money.pl, Onet und Komputer Świat. Seine journalistischen Schwerpunkte liegen auf modernen Technologien und der Psychologie des Investierens. Abseits der Redaktion interessiert er sich für Avantgarde-Kino, Literatur und Strategiespiele. Zudem läuft er regelmäßig und intensiv, was seine Laufschuhe sichtbar an ihre Grenzen bringt.