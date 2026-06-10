Technologie

Spotify gegen Apple: Machtkampf um die Zukunft der App-Ökosysteme

Der Konflikt zwischen Spotify und Apple spitzt sich zu. Im Zentrum steht nicht nur Musik-Streaming, sondern die grundlegende Frage der App-Store-Regulierung und damit die Kontrolle über die digitale Wirtschaft der Zukunft.
Autor
avtor
Oskar Nawalany
10.06.2026 11:03
Lesezeit: 7 min
Spotify gegen Apple: Machtkampf um die Zukunft der App-Ökosysteme
Spotify und Apple liefern sich einen harten Kampf um den App Store. Die EU greift ein und könnte die digitale Machtordnung nachhaltig verändern. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Warum der Streit zwischen Spotify und Apple weit über Musik hinausgeht.
  • Wieso die EU jetzt zum entscheidenden Faktor im App-Store-Kampf wird.
  • Welche Rolle Milliardenstrafen für Apples Geschäftsmodell spielen könnten.

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Oskar Nawalany

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Oskar Nawalny verfasste unter anderem Beiträge für Business Insider, Money.pl, Onet und Komputer Świat. Seine journalistischen Schwerpunkte liegen auf modernen Technologien und der Psychologie des Investierens. Abseits der Redaktion interessiert er sich für Avantgarde-Kino, Literatur und Strategiespiele. Zudem läuft er regelmäßig und intensiv, was seine Laufschuhe sichtbar an ihre Grenzen bringt.

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