Wirtschaft

EU Inc.: Europas Tech-Traum droht an Amerika zu zerbrechen

Europa gründet, forscht und erfindet. Doch wenn aus Ideen Konzerne werden sollen, wandern viele der besten Firmen in Richtung USA. Mit EU Inc. will Brüssel endlich ein europäisches Delaware schaffen. Der Plan klingt groß, doch Europas eigentliches Problem liegt tiefer. Es geht um Kapital, Macht und die Frage, ob Deutschland und die EU im Tech-Zeitalter noch souverän bleiben können.