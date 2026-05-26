Wirtschaft

EU Inc.: Europas Tech-Traum droht an Amerika zu zerbrechen

Europa gründet, forscht und erfindet. Doch wenn aus Ideen Konzerne werden sollen, wandern viele der besten Firmen in Richtung USA. Mit EU Inc. will Brüssel endlich ein europäisches Delaware schaffen. Der Plan klingt groß, doch Europas eigentliches Problem liegt tiefer. Es geht um Kapital, Macht und die Frage, ob Deutschland und die EU im Tech-Zeitalter noch souverän bleiben können.
Autor
avtor
Thomas Hvelplund Askjær
26.05.2026 06:00
Lesezeit: 8 min
EU Inc.: Europas Tech-Traum droht an Amerika zu zerbrechen
Ursula von der Leyen will mit EU Inc. Europas Start-ups den Weg zu Wachstum und Kapital erleichtern. (Foto: dpa/AAP | Lukas Coch) Foto: Lukas Coch

Im Folgenden:

  • Warum Europas Gründer trotz guter Ideen weiter in Richtung USA ziehen.
  • Wie EU Inc. Europas Antwort auf Delaware werden soll.
  • Welche Rolle fehlendes Kapital für Deutschlands Tech-Zukunft spielt.

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