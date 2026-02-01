Wirtschaft

Europäische Startups: Deutschland dominiert den Kampf um die nächsten Einhörner

Milliarden fließen, aber nicht mehr in schnelle App-Ideen. Europas Startup-Szene verlagert ihren Schwerpunkt auf Deep-Tech, KI-Infrastruktur und industrielle Schlüsseltechnologien. Deutschland steht dabei überraschend stark da, während andere Länder kaum sichtbar sind und Investoren ihre Prioritäten neu ordnen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.02.2026 05:51
Lesezeit: 2 min
Europäische Startups: Deutschland dominiert den Kampf um die nächsten Einhörner
Investoren setzen auf europäische Startups mit Deep-Tech-Fokus. (Foto: dpa | Oliver Berg) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum europäische Startups plötzlich wieder Milliarden anziehen.
  • Welche Technologien Investoren jetzt für zukunftsfähig halten.
  • Wie Deutschland zur dominierenden Startup-Nation Europas wurde.

