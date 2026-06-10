Technologie

iPhones in der EU ohne KI-Siri: Apple greift Kommission an

Apple startet einen neuen Anlauf bei Künstlicher Intelligenz – doch Nutzer in der EU erhalten auf iPhones und iPads keinen Zugang zu vielen neuen Funktionen. Der Konzern kritisiert die EU-Kommission.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.06.2026 07:29
Lesezeit: 3 min
iPhones in der EU ohne KI-Siri: Apple greift Kommission an
Tim Cook, Konzernchef bei Apple, winkt während der jährlichen World Wide Developers Conference in der Apple-Zentrale in Cupertino. (Foto: dpa) Foto: Noah Berger

Im Folgenden:

  • Warum Apple seine neue KI-Siri aus der EU fernhält.
  • Weshalb Brüssel Apples Datenschutz-Argumente zurückweist.
  • Welche Folgen der Streit für Millionen iPhone-Nutzer hat.

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