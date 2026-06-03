Politik

Digitale Souveränität: Europas Alltag hängt an US-Technologie

Europa will sich von Google, Microsoft und anderen US-Konzernen lösen. Doch der Alltag von Behörden, Unternehmen und Bürgern zeigt, wie tief die Abhängigkeit bereits reicht. Wer digitale Souveränität fordert, muss erklären, wer und was die Cloud, die Chips und die Plattformen ersetzen soll.