Politik

Digitale Souveränität: Europas Alltag hängt an US-Technologie

Europa will sich von Google, Microsoft und anderen US-Konzernen lösen. Doch der Alltag von Behörden, Unternehmen und Bürgern zeigt, wie tief die Abhängigkeit bereits reicht. Wer digitale Souveränität fordert, muss erklären, wer und was die Cloud, die Chips und die Plattformen ersetzen soll.
Autor
avtor
Špela Mikuš
03.06.2026 05:46
Lesezeit: 6 min
Digitale Souveränität: Europas Alltag hängt an US-Technologie
Die EU will Google und Microsoft zurückdrängen. Doch Cloud, E-Mails und Daten hängen an US-Konzernen. (Foto: dpa | Andrej Sokolow) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

  • Welche Risiken entstehen, wenn Washington den Zugriff auf Dienste erschwert.
  • Warum Google und Microsoft für Europas Wirtschaft kaum ersetzbar sind.
  • Wie Brüssel US-Konzerne mit Strafen begrenzen will.

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Špela Mikuš
Špela Mikuš ist Journalistin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium aus dem Bonnier-Konzern.
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