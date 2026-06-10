Unternehmen

Personalabbau bei Chemieriese Evonik: 1.850 Arbeitsplätze fallen weg

Deutschlands Industrie baut weiter ab: Der Essener Chemiekonzern Evonik streicht 1.850 Stellen bis Ende 2026. Die Krise der deutschen Chemieindustrie erreicht damit auch einen der größten Arbeitgeber im Ruhrgebiet. Die Folgen tragen ausschließlich die Arbeitnehmer.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.06.2026 10:14
Lesezeit: 2 min
Personalabbau bei Chemieriese Evonik: 1.850 Arbeitsplätze fallen weg
Christian Kullmann, Vorstandsvorsitzender von Evonik, betonte, der Abbau erfolge sozialverträglich und gemeinsam mit Arbeitnehmervertretern. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Personalabbau bei Chemieriese Evonik: 1.850 Arbeitsplätze fallen weg

Gürtel enger, Stellen weniger, Dividende gekürzt: Beim Chemiekonzern Evonik aus Essen stehen die Zeichen weiter auf Sparen. Vorstandschef Christian Kullmann machte auf der Hauptversammlung deutlich, dass seit Jahresbeginn zusätzliche kurzfristige Maßnahmen laufen. Betroffen sind unter anderem Fortbildungen, Dienstreisen und Messebesuche. Das Ziel: Evonik soll „schlanker, schneller und schlagkräftiger“ werden, zitiert ihn die WAZ.

Auch beim Personal setzt der Konzern aus Essen den Rotstift an. Bis Ende 2026 sollen insgesamt rund 1.850 Stellen wegfallen. Etwa 1.000 davon betreffen das laufende Jahr. Kullmann betonte, der Abbau erfolge sozialverträglich und gemeinsam mit Arbeitnehmervertretern. Betriebsbedingte Kündigungen bleiben bei Evonik bis 2032 ausgeschlossen.

Sparprogramm in Essener Großunternehmen

Der Umbau kostet allerdings zunächst viel Geld. Personalvorstand Thomas Wessel berichtete von rund 97 Millionen Euro für Abfindungen und weitere Personalmaßnahmen im vergangenen Geschäftsjahr. Darin enthalten sind auch Rückstellungen, etwa für Altersteilzeit. Bereits 850 Arbeitsplätze hat der Konzern nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr abgebaut.

Eine zentrale Rolle spielt dabei weiterhin das Programm „Tailor Made“. Damit hat Evonik große Teile seiner Verwaltung überprüft. Kullmann sieht darin einen wichtigen Schritt gegen unnötige Bürokratie. Deutlich wurde er auch bei der Unternehmenskultur: „Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit eine zu ausgeprägte Gesprächskultur hatten. Die Bereitschaft zum Dialog darf nicht verwechselt werden mit einer Sehnsucht nach Palaverei“.

Evonik zahlt rund 100 Millionen Euro für Abfindungen

Im weiteren Verlauf der Hauptversammlung standen noch weitere wichtige Themen auf der Agenda. Diskutiert wurden unter anderem die gekürzte Dividende, ein neues Vergütungssystem für den Vorstand sowie kritische Töne von Aktionärsvertretern. Außerdem äußerte sich das Management zur Zukunft der Hauptversammlung in Essen und zu personellen Weichenstellungen an der Unternehmensspitze.

Evonik aus Essen

  • Evonik gehört zu den größten Industrieunternehmen in Essen und zählt weltweit zu den führenden Spezialchemiekonzernen. Das Unternehmen entwickelt und produziert unter anderem Chemikalien für die Automobil-, Bau-, Pharma- und Konsumgüterindustrie.
  • Seinen Hauptsitz hat Evonik in Essen. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 32.000 Mitarbeiter. Die Aktien des Unternehmens werden an der Börse gehandelt, größte Anteilseignerin ist die RAG-Stiftung.
  • Gegründet wurde der heutige Konzern im Jahr 2007.

Der Stellenabbau zeigt, dass der Anpassungsdruck in der deutschen Chemieindustrie weiterhin hoch bleibt.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

 

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Insolvente Perlon-Gruppe: Deutscher Weltmarktführer geht an China
DWN
Unternehmen
Unternehmen Insolvente Perlon-Gruppe: Deutscher Weltmarktführer geht an China
10.06.2026

Die deutsche Chemie ist in einer schwierigen Lage, geplagt von hohen Kosten, schwachem Weltmarkt und chinesischer Konkurrenz. Ein...

Personalabbau bei Chemieriese Evonik: 1.850 Arbeitsplätze fallen weg
DWN
Unternehmen
Unternehmen Personalabbau bei Chemieriese Evonik: 1.850 Arbeitsplätze fallen weg
10.06.2026

Deutschlands Industrie baut weiter ab: Der Essener Chemiekonzern Evonik streicht 1.850 Stellen bis Ende 2026. Die Krise der deutschen...

Schaeffler-Aktie im Fokus: Erholung nach Vortagsrutsch - Was das Kursziel erhöht
DWN
Finanzen
Finanzen Schaeffler-Aktie im Fokus: Erholung nach Vortagsrutsch - Was das Kursziel erhöht
10.06.2026

Aktie im Fokus: Für die Aktien von Schaeffler ist im vorbörslichen Handel am Mittwoch direkt wieder eine Erholung angesagt.

FDP-Chef Kubicki rechnet mit Merz ab: “Erwartungsmanagement ist unterirdisch“
DWN
Politik
Politik FDP-Chef Kubicki rechnet mit Merz ab: “Erwartungsmanagement ist unterirdisch“
10.06.2026

In der ARD-Sendung Maischberger warf Kubicki dem CDU-Chef vor, "unglaublich schlecht" zu kommunizieren. Seine Kritik fällt deutlich aus...

Nach Trump-Ansage: Netanjahu zu Alleingang gegen den Iran bereit
DWN
Politik
Politik Nach Trump-Ansage: Netanjahu zu Alleingang gegen den Iran bereit
10.06.2026

Israel hat seine Angriffe auf den Iran auf US-Wunsch eingestellt - schließt aber einen Alleingang nicht aus. Ein Iran-Experte warnt vor...

Düngemittel-Lobbyisten tummeln sich in Belarus
DWN
Politik
Politik Düngemittel-Lobbyisten tummeln sich in Belarus
10.06.2026

Minsk versucht mit Unterstützung der USA, die bislang unnachgiebige Haltung der Europäischen Union zum Transit von belarussischem Dünger...

iPhones in der EU ohne KI-Siri: Apple greift Kommission an
DWN
Technologie
Technologie iPhones in der EU ohne KI-Siri: Apple greift Kommission an
10.06.2026

Apple startet einen neuen Anlauf bei Künstlicher Intelligenz – doch Nutzer in der EU erhalten auf iPhones und iPads keinen Zugang zu...

Gewalt von Linken und Rechten nimmt zu
DWN
Panorama
Panorama Gewalt von Linken und Rechten nimmt zu
10.06.2026

Die Erhebung politisch motivierter Straftaten gilt als eine Art Fiebermessung für die deutsche Gesellschaft. Ein Blick auf die Statistik...