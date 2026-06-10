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Insolvente Perlon-Gruppe: Deutscher Weltmarktführer geht an China

Die deutsche Chemie ist in einer schwierigen Lage, geplagt von hohen Kosten, schwachem Weltmarkt und chinesischer Konkurrenz. Ein Unternehmen sucht sein Heil bei einem chinesischen Käufer.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.06.2026 10:23
Lesezeit: 1 min
Insolvente Perlon-Gruppe: Deutscher Weltmarktführer geht an China
Perlon-Gruppe: Ein deutscher Weltmarktführer wird von einem chinesischen Konzern aus der Insolvenz befreit. Unternehmen und Marke bleiben, nicht aber alle Arbeitsplätze. (Foto: dpa) Foto: Stefan Sauer

Im Folgenden:

  • Warum ein insolventer deutscher Weltmarktführer aus der Chemiebranche an China verkauft wird.
  • Wie viele der rund 510 Arbeitsplätze bei Perlon nach der Übernahme durch Wuxi Xingda erhalten bleiben.
  • Weshalb die deutsche Chemieindustrie sich in ihrer schwierigsten Lage seit Jahrzehnten befindet.

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