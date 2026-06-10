Technologie

Transportdrohne Victor: Luftfahrt-Start-Up ERC System zieht Serienstart vor

Das Luftfahrtunternehmen ERC System will mit einer Transportdrohne drei Jahre früher als geplant in die Serienproduktion einsteigen: Der unbemannte Flieger ist sowohl für militärische als auch zivile Zwecke nutzbar. Das Interesse potenzieller Kunden ist nach Firmenangaben groß.