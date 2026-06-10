Technologie

Transportdrohne Victor: Luftfahrt-Start-Up ERC System zieht Serienstart vor

Das Luftfahrtunternehmen ERC System will mit einer Transportdrohne drei Jahre früher als geplant in die Serienproduktion einsteigen: Der unbemannte Flieger ist sowohl für militärische als auch zivile Zwecke nutzbar. Das Interesse potenzieller Kunden ist nach Firmenangaben groß.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.06.2026 14:01
Lesezeit: 2 min
Transportdrohne Victor: Luftfahrt-Start-Up ERC System zieht Serienstart vor
Rüstungs- und Drohnenboom: Der Elektrofugzeug-Hersteller ERC System will bereits im übernächsten Jahr die schwere Lastdrohne auf den Markt bringen. (Foto: dpa) Foto: Matthias Fend

Im Folgenden:

  • Warum ERC System den Serienstart seiner Transportdrohne Victor um drei Jahre vorzieht.
  • Wie das Münchner Start-up vom Rüstungsboom profitiert und dabei Insolvenzfallen vermeidet.
  • Welche zivilen und militärischen Einsatzmöglichkeiten die Dual-Use-Drohne Victor bietet.

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