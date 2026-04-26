Wirtschaft

Energiekrise in Europa: Warum Europas Strategie zunehmend zerfällt

Die Energiepreise steigen weiter und Europas Regierungen reagieren mit Milliardenhilfen, Steuererleichterungen und Notmaßnahmen. Doch hinter den Eingriffen zeigt sich ein tieferes Problem. Die Strategien sind uneinheitlich, kurzfristig und könnten langfristig neue Risiken schaffen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.04.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Energiekrise in Europa: Warum Europas Strategie zunehmend zerfällt
Steigende Energiepreise treiben Europa in eine politische Krise. (Foto: dpa/AP | Damian Dovarganes) Foto: Damian Dovarganes

Im Folgenden:

  • Warum die Energiekrise in Europa zum politischen Stresstest wird.
  • Welche Staaten massiv in den Energiemarkt eingreifen und warum.
  • Wie stark steigende Energiepreise Bürger und Unternehmen belasten.

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