Politik

Größte Fregatte der Welt: Warum die F126 die Deutsche Marine in der Milliardenfalle hält

Die Bundeswehr wartet auf ihre neuen U-Boot-Jäger. Und wartet, und wartet. Sechs Fregatten der Klasse F126, einst als größte ihrer Art weltweit angekündigt, liegen vier Jahre hinter dem Plan und haben bereits zwei Milliarden Euro gekostet. Jetzt soll Rheinmetall das Projekt retten. Ob das gelingt, weiß in Berlin keiner so recht.