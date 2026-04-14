Politik

Er lebt im letzten Haus vor Russland und sieht Russlands hybriden Krieg aus nächster Nähe

An der Grenze zu Russland zeigt sich der Hybridkrieg hautnah. Wie verändert Putins Strategie das Leben in Europa?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 05:47
Lesezeit: 7 min
Er lebt im letzten Haus vor Russland und sieht Russlands hybriden Krieg aus nächster Nähe
Die Grenze zu Russland ist aktuell geschlossen. (Foto: dpa) Foto: Roni Rekomaa

Im Folgenden:

  • Warum Finnlands längste EU-Außengrenze seit Dezember 2023 vollständig gesperrt bleibt.
  • Wie Russlands Hybridkrieg Grenzregionen wirtschaftlich destabilisiert und Arbeitslosigkeit treibt.
  • Was ein Grenzbauer über Drohnen, Migranten und Putins Strategie aus erster Hand berichtet.

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