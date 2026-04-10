Politik

Trump erhöht den Druck auf die NATO: Interne Konflikte verschärfen sich

Donald Trump stellt die Verlässlichkeit der NATO zunehmend infrage und verschärft damit die Spannungen innerhalb des Bündnisses. Welche Möglichkeiten hat der US-Präsident, die NATO auch ohne formalen Austritt strategisch zu schwächen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.04.2026 11:10
Lesezeit: 4 min
Trump erhöht den Druck auf die NATO: Interne Konflikte verschärfen sich
Trump setzt die NATO politisch unter Druck und nutzt interne Hebel, um Einfluss und Richtung des Bündnisses zu verändern (Foto: dpa) Foto: Evan Vucci

Im Folgenden:

  • Warum Trump die NATO schwächen kann, ohne formal aus dem Bündnis auszutreten.
  • Welche NATO-Länder Washington als unzuverlässige Partner eingestuft hat und warum.
  • Wie ein möglicher Truppenabzug aus Europa Deutschlands Sicherheitsplanung gefährden könnte.

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