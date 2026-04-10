Wirtschaft

Inflations-Schock: Iran-Krieg treibt Teuerung auf höchsten Stand seit 2024

Der Konflikt im Iran belastet die deutschen Verbraucher massiv. Im März 2026 sprang die Inflationsrate sprunghaft auf 2,7 % – der höchste Wert seit über zwei Jahren. Laut Statistischem Bundesamt sorgten vor allem die explodierenden Energiekosten für diesen deutlichen Anstieg, nachdem die Teuerung im Februar noch bei moderaten 1,9 % gelegen hatte.