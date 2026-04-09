Wirtschaft

Inflation steigt kurzfristig: IWF warnt vor Risiken für Märkte

Der Iran-Krieg drückt auf das globale Wachstum und treibt die Preise. Selbst das optimistischste Szenario des IWF sieht jetzt eine Korrektur nach unten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.04.2026 17:30
Lesezeit: 2 min
Inflation steigt kurzfristig: IWF warnt vor Risiken für Märkte
Das Logo des Internationalen Währungsfonds (IWF), der ein Hochschnellen der Inflation vorhersagt. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum der Iran-Krieg die Weltwirtschaft so stark belastet.
  • Welche Folgen die Blockade der Straße von Hormus für Ölpreise hat.
  • Wie stark Deutschland vom globalen Wachstumseinbruch betroffen sein wird.

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