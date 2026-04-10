Wirtschaft

Deutschlands Industrie schwächelt: Geopolitische Spannungen bremsen Erholung

Deutschlands Industrie steht unter wachsendem Druck durch geopolitische Spannungen und schwache Auftragszahlen. Wie stark bremsen Energiepreise und Konflikte die Erholung der deutschen Wirtschaft?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.04.2026 07:24
Lesezeit: 2 min
Deutschlands Industrie schwächelt: Geopolitische Spannungen bremsen Erholung
Schwache Industrieaufträge und steigende Energiepreise erhöhen den Druck auf Deutschlands Wirtschaft in einem geopolitisch angespannten Umfeld (Foto: iStock.com, macky_ch) Foto: macky_ch

Deutschlands Industrie gerät zunehmend unter geopolitischen Druck

Die größte Volkswirtschaft Europas steht vor wachsenden Stagnationsrisiken, nachdem der Februar lediglich eine schwache Erholung bei den Industrieaufträgen gebracht hat. Die Eskalation im Nahen Osten und die anhaltende Unsicherheit auf den Energiemärkten zwingen Experten zu deutlichen Korrekturen ihrer Wachstumsprognosen und verschärfen die Lage für die Finanzpolitik in Berlin.

Die aktuellen Daten aus der deutschen Industrie zeigen, dass die Rückkehr zur Stabilität deutlich langsamer verläuft als erwartet. Im Februar 2026 stieg die Nachfrage nach Industrieerzeugnissen nur um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat und blieb damit klar unter der Markterwartung von 3 Prozent.

Nach dem starken Einbruch von 11,1 Prozent zu Jahresbeginn ist dies zwar ein erstes positives Signal, doch von einer nachhaltigen Trendwende kann noch keine Rede sein. Die Dynamik bleibt zu schwach, um die strukturellen Belastungen der Industrie kurzfristig auszugleichen.

Ohne Großaufträge fällt das Bild etwas stabiler aus, hier legten die Bestellungen um 3,5 Prozent zu. Auch im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich zeigt sich mit einem Plus von 2 Prozent eine moderate Aufwärtsbewegung, die jedoch insgesamt auf niedrigem Niveau bleibt.

Konflikt mit Iran belastet die Konjunkturaussichten

Die wirtschaftlichen Perspektiven Deutschlands haben sich mit dem Beginn des Krieges mit dem Iran am 28. Februar deutlich eingetrübt. Deutschland reagiert besonders empfindlich auf Turbulenzen an den Rohstoffmärkten, sodass steigende Energiepreise unmittelbar auf die industrielle Basis durchschlagen.

Vor diesem Hintergrund haben führende Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2026 deutlich gesenkt. Statt eines Wachstums von 1,3 Prozent erwarten sie nun lediglich 0,6 Prozent.

Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der Dauer der militärischen Auseinandersetzungen ab. Die am Dienstag verkündete zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sorgt zwar kurzfristig für Entlastung, schafft jedoch keine verlässliche Planungssicherheit.

Politischer Druck auf die Regierung Merz nimmt zu

Die aktuelle Lage wird zunehmend zu einer Bewährungsprobe für die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz. Nach dem Amtsantritt im Mai 2025 hatte die Regierung auf eine wirtschaftliche Belebung durch höhere staatliche Ausgaben gesetzt, doch die erhoffte Dynamik bleibt bislang aus.

Nach Jahren schwachen Wachstums, in denen die Wirtschaftsleistung 2025 lediglich um 0,2 Prozent zulegte, wächst der Druck, zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und privaten Haushalten zu ergreifen.

Gleichzeitig reagieren die Finanzmärkte zunehmend nervös auf die Entwicklung. Der Sentix-Index zeigt im April einen deutlichen Einbruch des Anlegervertrauens, wobei die Erwartungen auf den niedrigsten Stand seit September 2024 gefallen sind.

Rüstungs- und Infrastrukturinvestitionen als Stabilisator

Trotz der angespannten Rahmenbedingungen setzt die Bundesregierung auf umfangreiche Investitionsprogramme, um eine tiefere wirtschaftliche Abschwächung zu verhindern. Vor allem Ausgaben für Infrastruktur und die Modernisierung der Bundeswehr, die sich auf mehrere hundert Milliarden Euro belaufen, sollen die Konjunktur stützen.

Diese Investitionen könnten die negativen Effekte der Energiekrise zumindest teilweise abfedern. Gleichzeitig schaffen sie zusätzliche Nachfrage und stärken zentrale Industriebereiche. Langfristig zielen die Programme darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber externen Schocks zu erhöhen und strukturelle Schwächen zu reduzieren.

Deutschlands Wirtschaft zwischen Unsicherheit und Anpassungsdruck

Die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen, wie stark die deutsche Wirtschaft von geopolitischen Spannungen und Energiepreisschwankungen abhängig bleibt. Unternehmen agieren zunehmend vorsichtig und verschieben Investitionen angesichts unsicherer Rahmenbedingungen.

Gleichzeitig entstehen durch die staatlichen Investitionsprogramme neue Impulse, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Verteidigung und Energie. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, diese Impulse in nachhaltiges Wachstum zu überführen und die industrielle Basis langfristig zu stabilisieren.

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