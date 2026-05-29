US-Börsenbericht: Aktien schließen auf Rekordhoch, angeführt von Tech-Werten, während der Nasdaq im Mai 8 Prozent gewinnt

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Starke Kursgewinne durch Technologie- und KI-Aktien

US-Aktien stiegen am Freitag, während die Rohölpreise nachgaben, wobei sich die großen Indizes – angetrieben von Kursgewinnen bei Technologieaktien – auf Kurs befanden, einen starken Monat abzuschließen.

Der Nasdaq Composite und der S&P 500 legten jeweils um 0,3 Prozent zu, während der Dow Jones Industrial Average um 340 Punkte oder 0,7 Prozent stieg. Alle drei Leitindizes erreichten im früheren Handelsverlauf neue Intraday-Rekordhochs.

Dell Technologies gehörte zu den herausragenden Werten: Die Aktien des Unternehmens schnellten um 32 Prozent in die Höhe, nachdem der Computerhersteller Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte, die über den Erwartungen lagen, und seine Prognose für das Gesamtjahr anhob.

Micron Technology und Qualcomm gewannen 4 Prozent bzw. 7 Prozent und bauten ihre jüngsten Gewinne weiter aus. Trotz einiger Phasen der Volatilität im Monatsverlauf bleiben beide Aktien auf Kurs für beträchtliche Kursgewinne, wobei Micron ein Plus von 84 Prozent und Qualcomm von 40 Prozent verzeichnen.

Der Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), der am Freitag ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte, ist im Monatsverlauf um 19 Prozent gestiegen.

„Dell ist das Paradebeispiel für die sich ausweitende KI-Ertragsstory“, sagte David Nicholas, CEO und Gründer von XFUNDs by Nicholas Wealth. „Es begann mit Chips und Speichern, aber der Fokus weitet sich nun auf den gesamten KI-Infrastruktur-Stack aus.“

Der Freitag markierte den letzten Handelstag im Mai, und alle drei großen US-Indizes waren auf Kurs, den Monat im Plus zu beenden. Der Nasdaq führte die Kursgewinne an und stieg in diesem Zeitraum um 8 Prozent. Der S&P 500 legte um 5 Prozent zu, während der Dow einen Zuwachs von 2 Prozent verzeichnen dürfte.

Die drei großen Leitindizes steuerten zudem auf Wochengewinne zu, wobei der Nasdaq mit einem Plus von mehr als 2 Prozent am besten abschnitt. Der S&P 500 legte im Wochenverlauf um mehr als 1 Prozent zu, während der Dow einen moderateren Anstieg von weniger als 1 Prozent verzeichnete.

Hoffnung auf Waffenstillstand beruhigt den Ölmarkt

Die Aktien knüpften an eine Rekordsitzung vom Donnerstag an, nachdem die USA und der Iran eine 60-tägige Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) vereinbart hatten, durch die der Waffenstillstand zwischen den beiden Ländern verlängert wird.

Der Ölpreis sank auf ein Sechs-Wochen-Tief, da sich die USA und der Iran vorläufig auf eine Verlängerung des Waffenstillstands einigten, was den Optimismus schürte, dass die Straße von Hormus bald wieder geöffnet werden könnte.

West Texas Intermediate (WTI) fiel um fast 2 Prozent und schloss bei rund 87 US-Dollar pro Barrel, während die globale Referenzsorte Brent bei knapp 92 US-Dollar schloss.

US-Präsident Donald Trump sagte, er werde eine „endgültige Entscheidung“ über ein vorläufiges Abkommen zur Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran treffen.

Seine Erklärung folgte auf Unsicherheiten über den Status eines Abkommens, das die aktuelle Waffenruhe um 60 Tage verlängern würde, in deren Verlauf der Iran und die USA über die Zukunft von Teherans Atomprogramm diskutieren würden, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte.

Das iranische Außenministerium erklärte, es sei noch keine endgültige Einigung erzielt worden. Der Nachrichtenaustausch zwischen dem Iran und den USA dauere an, sagte Sprecher Esmail Baghaei gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency.

Die Hoffnung, dass ein Waffenstillstandsabkommen den Weg für ein Ende des Iran-Konflikts ebnen könnte, trieb die Aktien in Richtung einer historischen Serie von Wochengewinnen, wobei der Markt zudem vom Handel rund um Künstliche Intelligenz beflügelt wurde.

Eine Erholung des S&P 500 von seinen Tiefstständen im März hielt den Index auf Kurs für seinen neunten Wochengewinn in Folge – die längste Gewinnserie seit 2023.

Ein solches Ereignis gab es in den letzten vier Jahrzehnten nur wenige Male. Dell Technologies Inc. sprang aufgrund eines soliden Ausblicks um 31 Prozent in die Höhe. Brent-Öl beendete seinen schlechtesten Monat seit 2020 bei rund 92 US-Dollar. US-Staatsanleihen (Treasuries) steuerten auf ihre beste Woche seit Kriegsbeginn zu.

Trump bekräftigte, Teheran werde „niemals eine Atomwaffe oder Bombe besitzen“, die Straße von Hormus müsse offen bleiben und sämtliche Minen müssten geräumt werden. Der Nachrichtenaustausch dauere an, aber es sei noch keine endgültige Einigung erzielt worden, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, der Islamic Republic News Agency.

„Wir gehen davon aus, dass weiterhin das Risiko besteht, dass dieser Deal platzt. Es sieht jedoch so aus, als würde es zumindest eine Verlängerung des Waffenstillstands geben“, sagte Matt Maley von Miller Tabak. „Die einzige Frage ist nun, ob der Aktienmarkt diesen Ausgang bereits eingepreist hat.“

Fundamentaldaten und Geldpolitik im Fokus der Anleger

Während nachlassende geopolitische Spannungen und Rahmenbedingungen für einen anhaltenden Waffenstillstand einen wichtigen Katalysator für Kursgewinne geboten haben, spielten laut Adam Turnquist von LPL Financial auch starke Unternehmensgewinne eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Aufwärtsdynamik.

„Der Enthusiasmus für Aktien ist gerechtfertigt“, sagte Emily Bowersock Hill von Bowersock Capital Partners. „Die Anleger erwarten, dass der KI-Infrastruktur-Boom weiterhin die negativen Auswirkungen geopolitischer Störungen überdeckt. Aktienmärkte interessieren sich für Unternehmensgewinne; solange die Erträge wachsen, können auch die Aktienkurse weiter steigen.“

Der solide Lauf bei den Aktien unterstreicht, in welchem Maße Anleger über geopolitische Unsicherheiten und die Gefahr höherer Anleiherenditen hinwegsehen.

Der Handel mit US-Staatsanleihen verlief am Freitag verhalten, aber der Markt steuerte auf seine beste Wochenperformance seit dem 27. Februar zu, dem Tag vor Kriegsbeginn. Der Anstieg stellt eine Trendwende im Vergleich zu Anfang dieses Monats dar, als die Anleihen aus Sorge einbrachen, dass erhöhte Energiekosten die Inflation anheizen und die Federal Reserve zu Zinserhöhungen zwingen würden.

„Der jüngste Rückgang der Ölpreise trägt dazu bei, einige dieser Sorgen zu zerstreuen“, sagte Angelo Kourkafas von Edward Jones. „Da sich die Inflation jedoch weiter vom 2-Prozent-Ziel der Fed entfernt und sich die Arbeitsmarkttrends stabilisieren oder sogar verbessern, könnten die geldpolitischen Entscheidungsträger auf der Juni-Sitzung beginnen, von ihrer Neigung zur geldpolitischen Lockerung abzurücken.“