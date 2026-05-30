Politik

Der übergriffige Staat: Bremst Regulierung Europas Wohlstand?

Europa verliert an wirtschaftlicher Dynamik. Während die USA Innovationen skalieren und China Märkte strategisch erobert, verstrickt sich der Kontinent zunehmend in Regulierung. Wird der Staat damit zum Bremsklotz des eigenen Wohlstands? Die Antwort ist komplex – doch die Tendenz ist eindeutig.
Autor
avtor
Anika Völger
30.05.2026 12:18
Aktualisiert: 30.04.2030 11:24
Lesezeit: 6 min
Der übergriffige Staat: Bremst Regulierung Europas Wohlstand?
Europa wächst kaum noch, während USA und China vorpreschen. Warum Überregulierung Investitionen hemmt und was ein „intelligenter Staat" ändern könnte (Foto: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Europas Wachstum schwächelt – und der Abstand wächst.
  • Wenn gute Absichten zur wirtschaftlichen Belastung werden.
  • Draghis Warnung: Europa droht den Anschluss zu verlieren.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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