Technologie

Wasserstofffabrik auf Rädern: Kleine Anlage soll Generatoren und Drohnen versorgen

In Nord-Tallinn, in der Laevastiku-Straße, steht ein Gebäude aus roten Ziegeln. Von außen wirkt der Ort verlassen, doch im Inneren wird an einer Innovation gearbeitet, die für die Produktion und Abfüllung von Wasserstoff eine effiziente Lösung bieten könnte.