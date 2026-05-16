Technologie

Anthropic entfacht den teuersten Machtkampf der KI-Branche

Fast eine Billion Dollar Bewertung für einen KI-Konzern, der erst vor wenigen Jahren zum Herausforderer wurde. Anthropic will mit frischem Kapital OpenAI überholen und den Ausbau der Rechenleistung massiv beschleunigen. Dahinter steht mehr als ein Finanzdeal: Es geht um die Kontrolle über KI-Modelle, digitale Infrastruktur und die künftige Wertschöpfung ganzer Volkswirtschaften.