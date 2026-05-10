Panorama

Futuristische Kabinen auf alten Gleisen: Neues öffentliches Verkehrssystem mit autonomen Fahrzeugen?

Stillgelegte Bahnstrecken könnten für den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum wieder an Bedeutung gewinnen. Kann Monocab OWL eine Antwort auf die Mobilitätsprobleme abseits der Städte liefern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.05.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Futuristische Kabinen auf alten Gleisen: Neues öffentliches Verkehrssystem mit autonomen Fahrzeugen?
Monocab OWL soll den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum stärken und stillgelegte Bahnstrecken mit automatisierten Kabinen wieder nutzbar machen. (Foto: iStockphoto.com/photonaj) Foto: photonaj

Im Folgenden:

  • Warum stillgelegte Bahnstrecken in NRW bald wieder Fahrgäste befördern könnten.
  • Wie autonome Einschienenkabinen den ländlichen Nahverkehr grundlegend verändern sollen.
  • Welche Kosten, Zeitpläne und technischen Hürden hinter dem Projekt Monocab OWL stecken.

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