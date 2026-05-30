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Entwarnung beim Klimawandel? Forscher korrigieren Worst-Case-Szenario

Die schlimmsten Klima-Prognosen gelten inzwischen als weniger wahrscheinlich. US-Präsident Donald Trump sieht sich dadurch bestätigt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.05.2026 13:57
Lesezeit: 3 min
Entwarnung beim Klimawandel? Forscher korrigieren Worst-Case-Szenario
Klimaforscher halten extreme Szenarien der Erderwärmung für weniger wahrscheinlich. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum halten Forscher extreme Klima-Szenarien plötzlich für unwahrscheinlicher?
  • Weshalb sieht Donald Trump seine Kritik bestätigt?
  • Wie verändern erneuerbare Energien die Klima-Prognosen?

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