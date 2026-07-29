Wirtschaft

Dänemark-Handelspolitik: „Langlebige Mythen über Afrika sind kostspielig“

Afrika gewinnt im globalen Wettbewerb um Märkte, Wertschöpfungsketten und die grüne Transformation zunehmend an Bedeutung. Damit dänische Unternehmen am Wachstum teilhaben können, ist ein Umdenken und eine engere Zusammenarbeit zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft notwendig.
Autoren
Bonnier Investor, Jakob Ellemann-Jensen, Dorthe Petersen
29.07.2026 19:07
Lesezeit: 5 min
Dänemark-Handelspolitik: „Langlebige Mythen über Afrika sind kostspielig“
Blick aus dem Gebäude der Afrikanischen Union auf Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien (Foto: dpa). Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Wie ein veraltetes Afrikabild die Kreditkosten für afrikanische Staaten drastisch erhöht.
  • Warum der afrikanische Kontinent für globale Wertschöpfungsketten und den grünen Wandel entscheidend wird.
  • Weshalb Entwicklungshilfe zunehmend als wichtiger Katalysator für private Investitionen dient.

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