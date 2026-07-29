Wirtschaft

Ende der Einspeisevergütung: Was sich durch die EEG-Reform bei der Solarförderung ändert

Die Bundesregierung stellt die Förderung von Solarstrom grundlegend um. Das Kabinett hat eine Reform des EEG beschlossen, die private Haushalte, Unternehmen und Investoren betrifft. Doch welche Folgen hat das Ende der Einspeisevergütung für den Ausbau erneuerbarer Energien?