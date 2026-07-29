Wirtschaft

Ende der Einspeisevergütung: Was sich durch die EEG-Reform bei der Solarförderung ändert

Die Bundesregierung stellt die Förderung von Solarstrom grundlegend um. Das Kabinett hat eine Reform des EEG beschlossen, die private Haushalte, Unternehmen und Investoren betrifft. Doch welche Folgen hat das Ende der Einspeisevergütung für den Ausbau erneuerbarer Energien?
Autor
avtor
Markus Gentner
29.07.2026 12:45
Lesezeit: 3 min
Ende der Einspeisevergütung: Was sich durch die EEG-Reform bei der Solarförderung ändert
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU): Die Reform des EEG bringt das Ende der festen Einspeisevergütung. (Bild: KI-Fotomontage via ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum endet die feste Einspeisevergütung für viele Solaranlagen?
  • Welche Übergangsregeln gelten ab 2027 für private Haushalte?
  • Wer profitiert von der EEG-Reform?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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