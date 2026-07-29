Finanzen

Rheinmetall-Aktie: Starke Quartalszahlen stützen Erholung, Cashflow bleibt Belastungsfaktor

Nach Monaten deutlicher Kursverluste zeigt sich die Rheinmetall-Aktie am Mittwoch von ihrer besten Seite – dank starker Quartalszahlen. Umsatz, operatives Ergebnis und Auftragsbestand überraschen positiv, doch beim Cashflow bleiben offene Punkte. Reicht die operative Dynamik aus, um neues Vertrauen in die Rheinmetall-Aktie aufzubauen?
Autor
avtor
Markus Gentner
29.07.2026 13:18
Aktualisiert: 29.07.2026 13:18
Lesezeit: 3 min
Rheinmetall-Aktie: Starke Quartalszahlen stützen Erholung, Cashflow bleibt Belastungsfaktor
Rheinmetall meldet überraschend starke Quartalsdaten, die Rheinmetall-Aktie reagiert entsprechend. (Bild: DPA) Foto: Uwe Lein

Rheinmetall-Aktie: Starke Quartalszahlen stützen Erholung

Die Rheinmetall-Aktie steht am Mittwoch im Zeichen überraschend starker vorläufiger Quartalszahlen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern meldete für das zweite Quartal 2026 einen deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung und übertraf beim operativen Gewinn die Markterwartungen klar. Für Anleger bleibt die Lage dennoch zweigeteilt: Das operative Wachstum ist stark, die Rheinmetall-Aktie aber hat weiterhin eine tiefe Korrektur hinter sich.

Laut der Rheinmetall-Quartalszahlen stieg der Umsatz im Berichtszeitraum auf rund 3,289 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von etwa 69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis erreichte nach vorläufigen Angaben 562 Millionen Euro und lag damit knapp 20 Prozent über der vom Unternehmen genannten Markterwartung von 469,9 Millionen Euro. Alle Segmente hätten zur Verbesserung von Umsatz und Ergebnis beigetragen, teilte Rheinmetall mit.

Auch der Auftragsbestand setzt ein starkes Signal: Der Rheinmetall-Backlog sprang im zweiten Quartal über die Marke von 80 Milliarden Euro. Die Rheinmetall Nominations beliefen sich auf 11,371 Milliarden Euro. Darin enthalten seien unter anderem ein Vertrag über loitering munitions, also ferngesteuerte oder autonom fliegende Waffensysteme, für die Bundeswehr sowie ein Auftragspaket mit Rumänien im Rahmen des SAFE-Programms. Die vollständigen Halbjahreszahlen will Rheinmetall am 6. August 2026 vorlegen.

Rheinmetall-Aktie schwankt nach starkem Lauf

Am Aktienmarkt reagierte die Rheinmetall-Aktie volatil. Der Kurs wurde am Mittwochmittag an der Frankfurter Börse mit annähernd 1.135 Euro ausgewiesen, ein Plus von über 3,8 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Vortages. Die kurzfristige Erholung ist damit sichtbar: Auf Wochensicht liegt die Rheinmetall-Aktie mit gut 8 Prozent im Plus, auf Monatssicht mit über 11 Prozent. Gleichzeitig bleibt der größere Rückblick ernüchternd: Über sechs Monate weist die Rheinmetall-Aktie ein Minus von rund 40 Prozent aus, auf Jahressicht knapp 38 Prozent.

Der starke Quartalsausblick trifft damit auf eine Aktie, die nach ihrem früheren Höhenflug wieder deutlich sensibler auf Enttäuschungen reagiert. Ein Belastungspunkt bleibt der freie operative Cashflow. Rheinmetall erwartet für das zweite Quartal einen deutlich negativen operativen Free Cashflow. Als Gründe nennt der Konzern verschobene Anzahlungen, Vorbereitungen für Kapazitätserweiterungen, höhere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Lageraufbau für kommende Quartale. Für Anleger ist das wichtig, weil der Markt bei Rheinmetall nicht nur Wachstum, sondern auch die Umwandlung dieses Wachstums in Zahlungsmittel genau beobachtet.

Neuer Bundeswehr-Auftrag stützt operative Dynamik

Operativ bleibt die Nachrichtenlage dagegen von hohen Verteidigungsbudgets und neuen Aufträgen geprägt. Am 27. Juli meldete Rheinmetall einen weiteren Bundeswehr-Auftrag über 56 schwere Elefant-2-Sattelzugmaschinen mit einem Bruttowert von rund 60,5 Millionen Euro. Die Lieferung ist für 2026 und 2027 vorgesehen.

Bereits am 23. Juli hatte der Konzern zudem den Bau einer großen Pulverfabrik in Aschau hervorgehoben. Die Kapazitäten für Treibladungskomponenten sollen dort deutlich ausgeweitet werden. Rheinmetall verweist auf mehrere hundert neue Arbeitsplätze und eine künftige Produktion von mehr als einer Million modularen Treibladungsmodulen. Das Projekt unterstreicht die strategische Bedeutung des Munitionsgeschäfts, das angesichts des hohen Bedarfs in Deutschland, Europa und der NATO weiter im Fokus steht.

Hinzu kommt ein Abruf im Umfang von 100 Millionen Euro im Projekt „Digitalisierung landbasierter Operationen“ für die Bundeswehr. Dabei geht es unter anderem um Hardware-Komponenten und Unterstützungsleistungen zur Digitalisierung von Fahrzeugflotten.

Rheinmetall-Aktie: Analysten bleiben trotz Kurszielsenkung konstruktiv

Analystenseitig bleibt das Bild trotz jüngster Kurszielsenkungen überwiegend konstruktiv. Die Bank of America senkte ihr Kursziel für Rheinmetall laut Börse Express zuletzt von 1.770 auf 1.300 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Buy“. Begründet wurde die Kürzung unter anderem mit möglichen Verschiebungen bei NATO-Beschaffungsprioritäten hin zu Drohnen und Präzisionswaffen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 1.705 Euro.

Für Anleger und Marktbeobachter ist die aktuelle Entwicklung daher vor allem ein Realitätscheck. Die Rheinmetall-Aktie profitiert von starker Nachfrage, einem wachsenden Auftragsbestand und einer überraschend kräftigen Q2-Entwicklung. Gleichzeitig bleibt nach der deutlichen Korrektur die Frage, ob der Konzern die hohen Erwartungen auch beim Cashflow und bei der Umsetzung großer Programme erfüllen kann.

Das Fazit fällt nüchtern aus: Die neuen Zahlen liefern der Rheinmetall-Aktie kurzfristig Rückenwind und bestätigen die operative Dynamik im Defence-Geschäft. Entscheidend wird nun der vollständige Halbjahresbericht am 6. August 2026. Erst dann wird klarer, ob die starken Umsatz- und Ergebnisdaten auch von einer ausreichend robusten Finanzqualität begleitet werden.

Rheinmetall-Aktie bleibt in der Bewährungsprobe

Die Rheinmetall-Aktie erhält durch die vorläufigen Q2-Zahlen klaren Rückenwind. Umsatz, operatives Ergebnis und Auftragsbestand zeigen, dass der Konzern von hohen Verteidigungsbudgets und laufenden Großprojekten profitiert. Gleichzeitig ist die frühere Börseneuphorie einer kritischeren Betrachtung gewichen. Nach dem starken Kursrückgang reicht Wachstum allein nicht aus, um Vertrauen dauerhaft zurückzugewinnen. Anleger werden besonders auf den Cashflow, die Umsetzung neuer Kapazitäten und den vollständigen Halbjahresbericht am 6. August achten. Damit bleibt Rheinmetall operativ stark positioniert, muss die hohen Erwartungen des Marktes aber weiter mit belastbaren Zahlen bestätigen.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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