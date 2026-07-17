Finanzen

Rheinmetall-Aktie: Deutschlands Rüstungsmaschinerie gerät an der Börse ins Stocken

Die Rheinmetall-Aktie hat seit Jahresbeginn fast 40 Prozent an Wert verloren. Nach Jahren des Booms ist der einstige Börsenstar der europäischen Rüstungsbranche ins Stocken geraten. Gerade deshalb rückt die Aktie nun wieder in den Fokus.
Autor
Bonnier Investor
17.07.2026 10:27
Lesezeit: 5 min
Rheinmetall-Aktie: Deutschlands Rüstungsmaschinerie gerät an der Börse ins Stocken
Die Rheinmetall Aktie verliert fast 40 Prozent an Wert. Erfahren Sie, warum das Aus des Fregattenprogramms F126 den Rüstungsstar so hart trifft (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Wie das Aus des Fregattenprogramms F126 Milliarden an Börsenwert bei Rheinmetall vernichtete.
  • Weshalb die Abhängigkeit vom Staat als alleinigem Großkunden für Rüstungskonzerne ein Risiko bleibt.
  • Warum Anleger nach dem Kurssturz von Rheinmetall nun deutlich selektiver vorgehen müssen.

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