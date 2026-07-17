Politik

USA und Iran: Die Unsicherheit bleibt – Russland profitiert vom Konflikt

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran dürften noch lange nachwirken. Sie haben den Ölpreis erneut in die Höhe getrieben und sorgen weiter für Unsicherheit an den Märkten. Laut dem Wirtschaftsexperten Raivo Vare zählt vor allem Russland zu den Gewinnern des Konflikts.